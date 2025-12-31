El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Oia se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 93% en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 8 grados, lo que sugiere un inicio fresco pero cómodo para los residentes y visitantes.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será buena, aunque se prevé algo de bruma en las primeras horas, lo que es habitual en esta época del año.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. En las horas más frescas de la mañana, se registrará una racha máxima de 11 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 11 grados . La humedad comenzará a descender, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. La puesta de sol está programada para las 18:13, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Oia no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y la luz dorada del atardecer promete ser un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el 30 de diciembre en Oia se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad costera, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.