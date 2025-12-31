El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados , con una humedad relativa del 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé que no haya lluvias en todo el día, lo que es ideal para las celebraciones al aire libre que muchos residentes de O Rosal podrían estar planeando para la noche de fin de año.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca pero no excesivamente fuerte. En las horas de la tarde, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 78%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría. Sin embargo, el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo de estrellas, ideal para aquellos que deseen celebrar el Año Nuevo bajo el cielo abierto.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:14, lo que significa que los residentes de O Rosal tendrán un día relativamente corto de luz solar, pero suficiente para disfrutar de actividades al aire libre antes de las celebraciones nocturnas. En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la despedida del año en un ambiente agradable y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.