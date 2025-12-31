El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera más efectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 68% hacia el mediodía, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento en su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo.
En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar las últimas horas de luz antes de que el año llegue a su fin.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
