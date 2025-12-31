El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 4 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se incrementará, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que no generará incomodidad y contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. Las ráfagas de viento serán moderadas, alcanzando hasta 11 km/h en algunos momentos, pero en general, se mantendrán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 18:12, marcando el final de un año que muchos esperan celebrar con alegría y optimismo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la medianoche. Sin embargo, el cielo despejado permitirá que las estrellas sean visibles, creando un ambiente perfecto para las celebraciones de fin de año. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para despedir el 2025 con buenas vibras y esperanzas renovadas para el año que comienza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.