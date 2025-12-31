El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente estable y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes que no afectará la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 14 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 5 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 64% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los habitantes de O Porriño disfruten de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre y encuentros familiares.

El orto se producirá a las 09:02 horas y el ocaso a las 18:11 horas, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, permitiendo disfrutar de las horas de sol en un ambiente fresco y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.