El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en torno al 74% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 10 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que, aunque no será excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos por la playa o celebraciones en parques, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre para recibir el nuevo año.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de las celebraciones de fin de año. Con temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados por la noche, es aconsejable llevar ropa de abrigo si se planea estar al aire libre durante la celebración de la llegada del nuevo año.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un cierre de año perfecto para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.