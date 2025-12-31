El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de visibilidad reducida en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas del día y subiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de bruma y niebla, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán los 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde, lo que podría permitir que el sol asome brevemente. Sin embargo, la mayor parte del día estará dominada por un manto de nubes que limitará la visibilidad del sol.

En resumen, O Grove experimentará un día frío y nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados. Aunque no se prevén precipitaciones, la niebla y la bruma en las primeras horas del día podrían afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.