El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Nigrán se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo. La combinación de cielos despejados y temperaturas suaves hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar planes con amigos y familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 6 y 10 km/h. Este viento será suave, lo que no generará incomodidad y permitirá que las temperaturas se sientan agradables. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean celebrar la llegada del nuevo año al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas y del paisaje que ofrece Nigrán en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo de estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de las celebraciones de fin de año. Con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados por la noche, se recomienda llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para despedir el año con alegría y optimismo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. ¡Un día perfecto para celebrar!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.