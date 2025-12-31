El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, aunque sin que esto implique precipitaciones.

La temperatura máxima se prevé que llegue a los 13 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 09:02, y el ocaso será a las 18:12, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque todavía estamos en pleno invierno. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el día sea agradable, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o en los alrededores de Nigrán.

En resumen, el tiempo de hoy en Nigrán se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día invernal sin complicaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.