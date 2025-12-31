El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 65%, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de 8 km/h por la mañana, aumentando ligeramente a 12 km/h durante la tarde. Esta brisa suave será un complemento perfecto para el tiempo despejado, aunque se recomienda abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los eventos al aire libre, como celebraciones de fin de año, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 4 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas y, posiblemente, de fuegos artificiales en la celebración de Año Nuevo.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:12, lo que proporcionará un día con una buena cantidad de luz solar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de las festividades nocturnas. En resumen, Mos se prepara para un 31 de diciembre con un tiempo perfecto para despedir el año, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.