El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 30 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 4°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13°C en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar incomodidad. Las condiciones del viento serán ideales para paseos y actividades al aire libre, ya que no se anticipan ráfagas fuertes que puedan interrumpir la tranquilidad del día.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de Mos. La puesta de sol se producirá a las 18:11, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar al final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la tarde sea perfecta para reuniones familiares o paseos por el campo.
En resumen, el 30 de diciembre de 2025, Mos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y un ambiente agradable. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán que los residentes aprovechen al máximo el día, ya sea para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de la belleza del paisaje invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
