El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 4°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13°C en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, permitirá que los residentes y visitantes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar incomodidad. Las condiciones del viento serán ideales para paseos y actividades al aire libre, ya que no se anticipan ráfagas fuertes que puedan interrumpir la tranquilidad del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje de Mos. La puesta de sol se producirá a las 18:11, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar al final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la tarde sea perfecta para reuniones familiares o paseos por el campo.

En resumen, el 30 de diciembre de 2025, Mos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y un ambiente agradable. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán que los residentes aprovechen al máximo el día, ya sea para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de la belleza del paisaje invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.