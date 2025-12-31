El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Moraña se espera un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá la visibilidad y permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 12°C durante la tarde, proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.
A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica podría ser un poco más fría en las primeras horas debido a la alta humedad. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más altas hará que la sensación de frío disminuya.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, ideal para quienes planean salir a disfrutar del aire libre. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza que las actividades programadas no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas.
La salida del sol está prevista para las 09:03, y el ocaso ocurrirá a las 18:11, lo que brinda un amplio margen de luz natural para disfrutar de la última jornada del año. Este clima despejado y fresco es perfecto para realizar actividades al aire libre, como paseos, encuentros familiares o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en la naturaleza.
En resumen, Moraña se presentará hoy como un lugar ideal para despedir el año, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la belleza del entorno. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo esta jornada especial.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.
