El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Moraña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 11 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este y noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la noche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de nubosidad permitirán que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las horas de luz. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la noche, para disfrutar de este día invernal sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.