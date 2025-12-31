El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este con una velocidad de entre 2 y 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y sin rachas fuertes. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, pero sin llegar a ser molesto. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean celebrar la llegada del nuevo año al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la noche. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el inicio de la celebración de fin de año.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un ambiente tranquilo. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y despedir el año en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.