El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 30 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 68% a media tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque el mediodía.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se espera que cause incomodidades.
No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento perfecto para realizar actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:11. En resumen, el 30 de diciembre en Mondariz se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- La Torre Eiffel de Cuntis, en venta por 30.000 euros
- Nueva Zelanda fija un radio de 300 millas para buscar al jefe de máquinas del «Viking Bay»
- Los decanos de Educación acuerdan ampliar a 2 años el máster de profesorado
- El sindicato de Enfermería reclama de forma masiva al Sergas complementos no percibidos durante bajas
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación