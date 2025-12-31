El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 68% a media tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se espera que cause incomodidades.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento perfecto para realizar actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:11. En resumen, el 30 de diciembre en Mondariz se perfila como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.