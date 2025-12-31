El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 7 km/h a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento serán moderadas, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que el sol brille con fuerza durante gran parte del día, aunque se recomienda tener en cuenta que la temperatura puede descender rápidamente al caer la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que promete ser ideal para reuniones familiares y celebraciones de fin de año. Con un cielo despejado, los fuegos artificiales que suelen acompañar la llegada del nuevo año serán perfectamente visibles, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, Moaña disfrutará de un día fresco y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 13 grados, sin riesgo de lluvia y con un viento suave. Es una jornada perfecta para despedir el año en compañía de seres queridos, aprovechando el buen tiempo y la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.