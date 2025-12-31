El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avanza, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin llegar a ser un factor que afecte la visibilidad o la luminosidad del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. La combinación de temperaturas moderadas, cielos despejados y la ausencia de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de Moaña y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Moaña se caracteriza por ser mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.