El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 13 grados . La temperatura comenzará en torno a los 3 grados a primera hora, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será fresca, el ambiente no resultará incómodo. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser demasiado incómodo. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las celebraciones de fin de año se desarrollen sin contratiempos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Meis. Este clima seco y despejado es ideal para actividades al aire libre, como reuniones familiares o eventos comunitarios, donde se podrá disfrutar de la naturaleza y del ambiente festivo que caracteriza esta época del año.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara para observar las estrellas y disfrutar de la celebración de la llegada del nuevo año. El ocaso se producirá a las 18:11, marcando el inicio de la noche, que se espera sea tranquila y propicia para las festividades.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para despedir el año con alegría y optimismo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un fin de año memorable en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.