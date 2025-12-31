El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, alcanzando un estado cubierto durante la primera parte de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados en las primeras horas.

La bruma será un fenómeno notable en las horas más frías de la mañana, especialmente entre las 2 y las 5 de la madrugada, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a medida que el día avance, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 68% a 76%, podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 5 grados hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:11, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos tranquilos o para disfrutar de una velada al aire libre, siempre con una prenda abrigada a mano. En resumen, el 30 de diciembre en Meis se presenta como un día variado, con momentos de sol y nubes, pero sin lluvias, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año.

