El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la mañana hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 12 grados . La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se alcanzará la máxima de 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 67% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre y celebraciones de fin de año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h. Esta brisa suave será un complemento perfecto para el tiempo despejado, proporcionando un ambiente fresco y agradable. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los vecinos de Meaño. Este aspecto es especialmente relevante para aquellos que planean celebrar la llegada del nuevo año al aire libre, ya que podrán disfrutar de la noche sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 09:04, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:12, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La claridad del cielo durante el día y la ausencia de nubes altas contribuirán a un espectáculo visual en el atardecer, ideal para despedir el año.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y celebraciones de fin de año. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán recibir el nuevo año en un ambiente festivo y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.