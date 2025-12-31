El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso durante las primeras horas del día, con cielos cubiertos que se mantendrán hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol se filtre y brinde un respiro a la atmósfera gris que ha dominado la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con un termómetro marcando 5 grados a las 4 y 5 de la mañana. Sin embargo, conforme se acerque el mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados a la hora del almuerzo. Por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados, lo que sugiere un ambiente relativamente fresco pero más agradable que en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán a media mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el frío.

En resumen, el 30 de diciembre en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso al inicio, con temperaturas frescas y un viento moderado del este. La ausencia de lluvias permitirá que los habitantes disfruten de un día sin interrupciones, aunque es aconsejable abrigarse bien para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.