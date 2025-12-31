El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados , aumentando ligeramente a medida que avance el día.

A medida que se acerque el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 67%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido. Sin embargo, la sensación térmica se verá influenciada por el viento, que soplará desde el sureste a una velocidad de entre 6 y 8 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia las 18:00 horas. A esta hora, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje antes del ocaso, que se producirá a las 18:12. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y de la belleza natural de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean celebrar la llegada del nuevo año en exteriores.

La noche de fin de año se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 4 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta el 86%, pero el cielo despejado permitirá que las estrellas sean visibles, creando un ambiente mágico para las celebraciones.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones de fin de año. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un cierre de año perfecto en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.