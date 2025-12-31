El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes hagan su aparición a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban gradualmente. Se prevé que la máxima del día alcance los 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada. Esto contribuirá a que la sensación de frío se mantenga, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la previsión indica un 0% de probabilidad de precipitaciones en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan sorpresas en forma de lluvia, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del aire libre o realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.