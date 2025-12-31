El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a -1°C, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 10°C, proporcionando un respiro del frío invernal.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá en un rango cómodo, con máximas que podrían llegar a los 10°C en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, se anticipa un ligero descenso, con valores que rondarán los 4°C hacia la noche. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 64% durante las horas más cálidas, aumentando a un 82% al caer la noche.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Esto significa que los eventos al aire libre, como las celebraciones de fin de año, no se verán afectados por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un cielo despejado, ideal para observar el ocaso, que se producirá a las 18:08.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. A medida que el día avance, se espera que la brisa se mantenga suave, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En resumen, Lalín disfrutará de un día de fin de año con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y celebrar con amigos y familiares en un ambiente propicio. La combinación de buen tiempo y la llegada del nuevo año promete ser un momento memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.