El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 3 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bienvenido, especialmente después de las frías noches de diciembre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 65% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, pero se espera que el sol ayude a mitigar esta sensación a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, el viento será suave y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 4 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 18:08. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.