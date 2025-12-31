El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 6 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, pero sin llegar a ser incómoda. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la combinación de un cielo despejado y una humedad en descenso permitirá que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Este viento ligero será un complemento perfecto para las actividades al aire libre, ya que no se prevén rachas fuertes que puedan alterar la tranquilidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de celebración. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado, crea un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:12, marcando el inicio de la noche de fin de año. Con el cielo despejado, los habitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un espectáculo estelar, ideal para recibir el nuevo año bajo un manto de estrellas.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es perfecto para despedir el año con actividades al aire libre, disfrutando de un ambiente fresco y despejado, sin preocupaciones por la lluvia. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave promete un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.