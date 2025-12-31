El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:05. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que las nubes aumenten, especialmente en las horas centrales del día, donde el cielo se tornará nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados . Las primeras horas del día serán las más frías, con mínimas de 5 grados, mientras que a mediodía se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 13 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 73% a media tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Predominará el viento del noreste, que será más intenso durante la mañana y las primeras horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h. A medida que se acerque la tarde, el viento se suavizará, con rachas que disminuirán a 10 km/h hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer el sol, que se producirá a las 18:11.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que variarán a lo largo del día y un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.