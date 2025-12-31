El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 59% en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación de frío se mitigará, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas más expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que los planes al aire libre para la celebración de fin de año no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior, como reuniones familiares o eventos comunitarios.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar el cielo estrellado y disfrutar de la última puesta de sol del año, que ocurrirá a las 18:14. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre para recibir el nuevo año.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para despedir el año con actividades al aire libre y celebraciones en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.