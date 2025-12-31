El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Este viento del norte contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvia también permitirá que las condiciones para el tráfico y las actividades cotidianas sean óptimas.

El orto se producirá a las 09:02, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 18:13, ofreciendo una tarde prolongada de luz natural. Este día será perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Guarda, con su impresionante paisaje costero y su rica historia cultural.

En resumen, el 30 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará como un destino ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.