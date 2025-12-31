El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para recibir un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 67% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 6 y 10 km/h. Este viento será suave y no generará incomodidades, lo que contribuirá a un ambiente propicio para las celebraciones de fin de año. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 15 km/h, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las festividades.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como reuniones familiares o eventos comunitarios. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille durante gran parte del día, ofreciendo un espectáculo visual que será perfecto para despedir el año.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una vista clara de las estrellas y, potencialmente, de fuegos artificiales en la celebración de la llegada del nuevo año. La temperatura descenderá a alrededor de 6 grados durante la noche, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día de fin de año ideal, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para celebrar y disfrutar de la compañía de amigos y familiares en un ambiente agradable y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.