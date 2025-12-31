El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 09:00, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% por la mañana y bajará a un 71% hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para paseos y excursiones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipa un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y soleado.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el último día del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.