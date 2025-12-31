El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será bienvenido, especialmente después de las frías noches de diciembre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 90% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no será suficiente para causar molestias.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el inicio de un ambiente más frío y tranquilo. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.