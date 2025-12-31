El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 4 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda hasta los 3 grados entre las 4 y las 6 de la mañana, con la posibilidad de niebla en algunos puntos de la localidad. Esta niebla, que se prevé que persista hasta las 10 de la mañana, podría dificultar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículo.

A partir de las 11 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados hasta las 5 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el sur a una velocidad de 6 a 7 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A partir de las 6 de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo una velocidad moderada de 3 a 5 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de A Estrada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será mayormente despejado con algunas horas de niebla en la mañana, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías del día y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.