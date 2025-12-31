El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde la mañana hasta la tarde, se espera un cielo completamente despejado, lo que favorecerá la visibilidad y permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 2 grados por la mañana, pero se elevará gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para disfrutar de las celebraciones de fin de año.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo a un 63% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será seco y sin precipitaciones, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, principalmente del este. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde y durante la noche. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre durante las celebraciones de la noche de fin de año.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza un ambiente seco y propicio para las festividades.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable al caer la noche. Es un día ideal para celebrar el fin de año al aire libre, con cielos despejados y un ambiente festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.