El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados al amanecer y descenderán a 4 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, pero sin llegar a ser incómoda. La bruma que se ha presentado en días anteriores no será un factor a considerar hoy, ya que las condiciones climáticas se prevén más favorables.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A lo largo del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones en Cuntis durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, favorecida por la ausencia de nubes y la falta de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca. En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un ambiente fresco y despejado que invita a aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.