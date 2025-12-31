El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. Se espera que la bruma, con un estado de cielo catalogado como "82n", se mantenga hasta alrededor de las 10:00 horas, momento en el que comenzará a despejarse.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 12 grados . La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 3 grados, mientras que la máxima se espera en torno a los 12 grados durante la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en la mañana, con valores que rondarán el 100% al amanecer y que irán disminuyendo a medida que el día avance.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que baje a un 62% en las horas centrales del día, aumentando nuevamente hacia la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 28 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para despedir el año. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la tarde, cuando el cielo comenzará a cubrirse de nubes altas, lo que podría traer consigo un ambiente más fresco.

En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables en las horas centrales, aunque la bruma matutina y el descenso de temperatura por la tarde invitan a abrigarse adecuadamente para las celebraciones de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.