El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 8:00, donde se registrarán 3 grados, pero rápidamente comenzará a ascender.

Durante la tarde, las temperaturas se incrementarán, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se mantendrá alta, comenzará a descender, alcanzando un 65% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá una noche tranquila y sin sorpresas climáticas.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares, aprovechando el buen tiempo antes de que el invierno se instale con más fuerza en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.