El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la mañana y gran parte de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondan el 61% al 67%, lo que podría hacer que la sensación de frío persista, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Predominará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta este aspecto al salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para las celebraciones de fin de año. Las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al aire libre, como reuniones familiares o eventos comunitarios.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de las celebraciones de Año Nuevo. La temperatura comenzará a descender nuevamente, por lo que se recomienda tener en cuenta el abrigo si se planea estar al aire libre durante la celebración de la medianoche.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas frescas y un viento suave. Las condiciones son ideales para despedir el año en un ambiente festivo y agradable, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.