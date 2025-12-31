El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 65% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a que el día sea más placentero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero será un acompañante constante, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar molestas para los transeúntes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean A Cañiza.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar el atardecer, que se producirá a las 18:10. La noche se presentará fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.