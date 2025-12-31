El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 86% a las 8:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 69% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad moderada de entre 6 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de actividades como paseos por la costa o reuniones familiares al aire libre, especialmente en la tarde, cuando el sol alcanzará su punto más alto.

El orto se producirá a las 09:03, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:12, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol para cerrar el año. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la despedida del año sea memorable.

En resumen, Cangas disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de las últimas horas del año en compañía de amigos y familiares, aprovechando al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este día especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.