El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes hagan su aparición a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 5 y 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación de frío no sea tan intensa, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, algunas nubes podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:12.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.