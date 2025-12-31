El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 80% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que las actividades al aire libre no se verán afectadas por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares, lo que contribuirá a un ambiente fresco y limpio.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:12. Este espectáculo natural será un momento ideal para aquellos que deseen capturar la belleza del final del año. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir a celebrar la llegada del nuevo año.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un cierre de año perfecto para los habitantes y visitantes de esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.