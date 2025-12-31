El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 85% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más confortable, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 12 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause incomodidades significativas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas de mayor actividad, aunque en general se mantendrán en niveles moderados.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas de hasta 13 grados . La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 18:11.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades festivas en la localidad.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.