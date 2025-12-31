El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

Hoy, 31 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 8 km/h por la mañana, aumentando ligeramente a 12 km/h en las horas siguientes. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 6-7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra con tranquilidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en la jornada. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de paseos, reuniones familiares o cualquier evento al aire libre que se tenga programado para despedir el año.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:11, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados por la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para celebrar el fin de año en compañía de amigos y familiares, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.