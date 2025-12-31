El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se espera que cause incomodidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 4 a 6 grados en las horas de la tarde y noche.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:10, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, por lo que es recomendable aprovechar las horas del día para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.