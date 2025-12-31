El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, con valores que rondarán el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de entre 6 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento suave será un complemento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, manteniendo el ambiente seco y propicio para paseos y celebraciones.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de quienes se preparan para las festividades de fin de año. Este clima despejado y seco es perfecto para las celebraciones al aire libre, donde los vecinos de Bueu podrán disfrutar de la última noche del año sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar el cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de las celebraciones de Año Nuevo. Con temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados por la noche, es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la celebración.

En resumen, Bueu disfrutará de un día de clima favorable, ideal para despedir el año con alegría y optimismo, en un entorno natural que invita a la celebración y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.