El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 30 de diciembre de 2025, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 6 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcancen los 11 grados. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el ambiente sea propicio para paseos y actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.
El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo. A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 65%, lo que permitirá que el tiempo se sienta más seco y agradable.
Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:12. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que descenderán gradualmente hacia la noche, alcanzando los 7 grados hacia las 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de un día sin interrupciones.
En resumen, el 30 de diciembre en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la costa o disfrutando de la naturaleza en los alrededores. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad del tiempo permitirán que los habitantes de Bueu celebren el final del año con un ambiente propicio y acogedor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.
