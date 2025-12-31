El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, alcanzando un 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con una velocidad de 3 a 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que el día se sienta tranquilo y apacible. Las condiciones del viento son ideales para actividades al aire libre, como paseos o deportes, sin el inconveniente de un tiempo ventoso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para despedir el año al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Barro.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:11, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 3 grados en la noche. Es recomendable llevar abrigo si se planea estar al aire libre durante la noche, ya que la sensación de frío puede aumentar con la caída del sol.

En resumen, el tiempo en Barro para este 31 de diciembre es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y sin riesgo de lluvia. Una excelente oportunidad para celebrar la llegada del nuevo año en un entorno natural y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.