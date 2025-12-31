El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 7 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 14 grados alrededor de las 15:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Durante la madrugada y la mañana, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. Sin embargo, a partir de las 02:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos nubosos y muy nubosos en las horas siguientes. A pesar de esta variabilidad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 03:00 y las 07:00 horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir en esas horas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Las rachas máximas se alcanzarán en la tarde, con vientos de hasta 12 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

El orto se producirá a las 09:03 horas y el ocaso a las 18:10 horas, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será fresco y mayormente seco, con cielos que variarán entre poco nubosos y nubosos, sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda disfrutar de las horas de sol y abrigarse bien durante la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.