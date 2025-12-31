El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Desde la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A lo largo del día, se espera que la racha máxima de viento alcance los 15 km/h hacia el final de la tarde. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo despejado, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 09:03, brindando una hermosa luz matutina que iluminará la costa de Baiona, mientras que el ocaso se espera para las 18:13, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar en la playa o en los miradores de la zona.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es perfecto para despedir el año. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, celebraciones y encuentros familiares. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia aseguran que las festividades de fin de año se desarrollen sin contratiempos, permitiendo que todos disfruten de la belleza natural de esta encantadora localidad gallega.

